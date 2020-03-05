Minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde ana sınıfı öğrencileri itfaiyeyi ziyaret ettiler.

Hüseyin Gazi Ortaokulu'nun ana sınıfında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye personeli, minik öğrencilere itfaiye çalışmalarını anlattı.

Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Belediyemizin kapıları öğrencilerimize ve öğretmenlerimize her zaman açıktır. Öğrencilerimizin her türlü eğitim ve çalışmalarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Eğitimlerine bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bize." ifadesini kullandı.