Minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

6 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde ana sınıfı öğrencileri itfaiyeyi ziyaret ettiler.

Minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde ana sınıfı öğrencileri itfaiyeyi ziyaret ettiler.

Hüseyin Gazi Ortaokulu'nun ana sınıfında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye personeli, minik öğrencilere itfaiye çalışmalarını anlattı.

Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Belediyemizin kapıları öğrencilerimize ve öğretmenlerimize her zaman açıktır. Öğrencilerimizin her türlü eğitim ve çalışmalarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Eğitimlerine bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

İtfaiye, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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