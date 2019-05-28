Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciler iyilikle yarıştı

Minik öğrenciler iyilikle yarıştı

24 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Ana Okulu öğrencileri okulda gerçekleştirilen gıda paketleri hazırlığında görev alarak iyilikte yarıştılar.

Minik öğrenciler iyilikle yarıştı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Ana Okulu öğrencileri okulda gerçekleştirilen gıda paketleri hazırlığında görev alarak iyilikte yarıştılar.

Yapılan çalışmayla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Okul Müdürü İlknur Mert "Ramazan ayının her bir günü güzel, ama bu gün bir başka güzeldi. Bir sınıfımızla başlayan ve tüm sınıflarımızın katılımı ile daha çok aileye ulaşan Ramazan paylaşımlarımızda öğrencilerimiz iyilikte yarıştı. Kolilerin hazırlamasından arabaya taşınmasına heyecanla, mutlulukla görev aldılar. Üçü büyük 17 koli hazırlandı. Çocuklarımızın yüreğinde yardımlaşmanın paylaşmanın mutluluğu, o güzel yüzlerinde görevini yapmış olmanın tebessümü vardı bugün. Vilayetler Hizmet Birliği üyesi velilerimize bu kampanyamıza vermiş olduğunuz destekler için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzleri hep gülsün" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:08 Kaynak: İHA
Bozüyük, Vilayetler Hizmet Birliği, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciler iyilikle yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]