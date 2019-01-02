Minik Öğrenciler Kahvaltılarını Okulda Çorba İçerek Yapıyor

Sivas Merkez de bulunan Namık Kemal İlkokulunda bulunan minik öğrenciler, sabah kahvaltılarını sınıflarında, evde yapılmış sıcak çorba içerek yapıyor.

Sivas Merkez de bulunan Namık Kemal İlkokulunda bulunan minik öğrenciler, sabah kahvaltılarını sınıflarında, evde yapılmış sıcak çorba içerek yapıyor.



Sivas Merkez de bulunan Namık Kemal İlkokulu 1-D sınıfında, miniklere sağlıklı beslenme alışkanlığını aşılamak ve tok karınla ders dinlemelerini sağlamak için güzel bir uygulama hayata geçirildi. Belirlenen her haftanın iki gününde sırası ile veliler evlerinde pişirdikleri sıcak çorbaları okula götürüyor. Minik öğrenciler beslenme saatinde bu çorbaları içtikten sonra hep birlikte yemek duası ederek derse başlıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan sınıf öğretmeni Salih Saruhan, "Çocuklar genellikle sabahları kahvaltı yapmadan okula geliyorlar. Bu nedenle velilerimizle bir karar aldık. Beslenme saatinde çocuklarımıza çorba veriyoruz. Haftada iki defa çorba veriyoruz. Diğer günler farklı beslenme programlarımız var. Çocuklarımız böylece kahvaltılarını yapmış oluyorlar ayrıca en önemli öğünlerden bir tanesini de böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı aşılıyoruz hem de sağlıklı düzenli bir beslenme programıyla eğitimimize devam ediyoruz" dedi.



Öğrenci velilerinden Tuğba Kızkapan çocukların sabahları kahvaltı yapmadıklarını belirterek, "Çocuklar erken saatlerde okula geldikleri için kahvaltı yapmıyorlar. Burada arkadaşlarıyla güzel bir şekilde eğlenerek kahvaltılarını yapmış oluyorlar. Her hafta bir velimiz getiriyor, onlara da teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Minik öğrenciler ise yapılan etkinliğin çok hoşlarına gittiğini söyleyerek, "Evde kahvaltı yapmıyoruz, burada çorba içiyoruz" dediler. - SİVAS

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