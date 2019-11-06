Minik öğrenciler Kan Merkezini gezdi

DÜZCE(İHA) – Kızılay Haftası Düzce'de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Kızılay Haftası nedeniyle, Düzce Bahçeşehir Koleji Anaokulu öğrencileri Kızılay'a ait kan merkezini ziyaret etti.



Küçük yaşta çocuklara Kızılay sevgisini aşılamak için Bahçeşehir Koleji okul yöneticileri öğrencilerini Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ni gezdirdi. Burada sağlık görevlileri tarafından öğrencilere anlayacakları şekilde bilgiler verildi.



Kızılay yetkilileri, "Öğrencilerimize hem kendimizi tanıtıyoruz hem de onlara göre hediyeler veriyoruz. Öğrencilerimiz, gençlerimiz afet bilincinin yanında sağlık yardım bilinci oluşturmak ve kan vermenin önemi aşılanıyor. Verilen her ünite kan için bir fidan dikiyoruz. Yani kan veren kişi hem de çevremizi yeşillendirmiş oluyor. Kızılay'ın bir diğer hizmeti de doğayı korumaktır" dediler.



Okul yöneticileri ise yaşayarak öğrenmenin çok değerli olduğunu belirterek ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı Türk Kızılay'ı çalışanlarına teşekkür ettiler. - DÜZCE