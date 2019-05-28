Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciler kendi kitaplarını yaptı

Minik öğrenciler kendi kitaplarını yaptı

19 dakika önce

Çankırı'da okul öncesi öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap şenliği düzenlendi.

Minik öğrenciler kendi kitaplarını yaptı, System.String[]
Çankırı'da okul öncesi öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap şenliği düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitaplar Çevrimiçi Projesi kapsamında Karatekin Parkı'nda düzenlenen şenlikte, okul öncesi öğrenciler tarafından keçe, plastik, kumaş gibi malzemelerle oluşturulan kitaplar, parktaki bank ve ağaçlara asılarak sergilendi.
İl genelinde bulunan 12 okul öncesi eğitim kurumu tarafından 600'ü aşkın kitap, şenliğe katılanlara sunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, her okul kademesi için çeşitli etkinliklerin planlandığını söyledi.
Şenliğin minik öğrencilere kitapları sevdireceğini dile getiren Öztürk, "Kitaplar her yaşta, her kademedeki öğrencinin başucunda bulunması gereken kaynaklardır. Öğrenci, öğretmen ve veli ayırt etmeden her yaşta insanın kitaplarla birlikte olması gerekmektedir." dedi.
Kitap okuma alışkanlığının erken yaşta edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bugün burada olan öğrencilerimiz, okul öncesi okullarımızda ve sınıflarımızda eğitim gören yavrularımızdır. Aileleri ile ilk kitaplarını oluşturmuşlar ve sizlerin beğenilerine sunmuşlardır. Çocuklarımızın eğitimi için ailelerin ilgisi ve desteği önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından masal kahramanları kostüm gösterisi sergilendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:12 Kaynak: AA
Çankırı, Güncel
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