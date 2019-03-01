Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Kıldan Yapılmış Türk Çadırını Gezdi

Minik Öğrenciler Kıldan Yapılmış Türk Çadırını Gezdi

1 saat önce

Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan otağı, Atatürk ilkokulunun anasınıfı öğrencileri ziyaret etti.

Minik Öğrenciler Kıldan Yapılmış Türk Çadırını Gezdi, System.String[]
Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan otağı, Atatürk ilkokulunun anasınıfı öğrencileri ziyaret etti.


Atatürk ilkokulunun 4 ile 6 yaş gurubu anasınıfı öğrencileri öğretmenleri Yasemin Yeşilyurt ve Hacer Tuğrul önderliğinde iki katlı binanın çatısına Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından yapılan otağı ziyaret etti.

Ziyarette derneğin kurucu üyeleri Mehmet Tuğrul ve Aysun Türkeş gelen öğrencilere dernek faaliyetleri, otağ, geçmiş zamanlarda Türklerin yaşam şekilleri, Türk kültürü ve çadırın nasıl yapıldığını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Sandıklı, Yörükler, Güncel
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