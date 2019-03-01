Minik Öğrenciler Kıldan Yapılmış Türk Çadırını Gezdi
1 saat önce
Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan otağı, Atatürk ilkokulunun anasınıfı öğrencileri ziyaret etti.
Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan otağı, Atatürk ilkokulunun anasınıfı öğrencileri ziyaret etti.
Atatürk ilkokulunun 4 ile 6 yaş gurubu anasınıfı öğrencileri öğretmenleri Yasemin Yeşilyurt ve Hacer Tuğrul önderliğinde iki katlı binanın çatısına Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından yapılan otağı ziyaret etti.
Ziyarette derneğin kurucu üyeleri Mehmet Tuğrul ve Aysun Türkeş gelen öğrencilere dernek faaliyetleri, otağ, geçmiş zamanlarda Türklerin yaşam şekilleri, Türk kültürü ve çadırın nasıl yapıldığını anlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:04 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı: Kaza Yapacaktım, Sinirlendim
Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı