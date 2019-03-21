Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Koca Çınarları Unutmadı

Minik Öğrenciler Koca Çınarları Unutmadı

23 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı İlçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Minik Öğrenciler Koca Çınarları Unutmadı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı İlçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Yaşlılar Haftası sebebiyle söz konusu okulda düzenlenen etkinliğe, minik öğrencilerin yanı sıra yaşlı anne, baba, dede ve nineler de katıldı.

Etkinlikte minikler ile bir araya gelip sohbet eden yaşlılar, Yaşlılar Haftası'nı kutlayan çocuklara anılarını anlattı.

Yaşlıların miniklere maniler de söylediği etkinlikte, neşeli anlar yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Anne, Halide Edip Adıvar, Beypazarı, Ankara, Güncel
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