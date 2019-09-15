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Minik öğrenciler kuş halkalamayı gözlemledi

1 saat önce

Öğrencilerin kuş halkalanması hakkında bilgi alması Öğrencilerin kuşlara halka takılmasını izlemesi Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayşegül Çoban'ın röportajı Minik öğrencinin konuşması Türkiye'nin önemli kuş gözlem merkezleri...

Öğrencilerin kuş halkalanması hakkında bilgi alması

Öğrencilerin kuşlara halka takılmasını izlemesi

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayşegül Çoban'ın röportajı

Minik öğrencinin konuşması Türkiye'nin önemli kuş gözlem merkezleri arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve İstasyonu'nda minik öğrenciler, kuş halkalamanın nasıl yapıldığını gözlemledi.

Iğdır'da anaokulu öğrencileri, dünyadaki önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan ve Doğu Anadolu'da en çok kuş türü kaydedilen, Kars-Iğdır sınırındaki Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonunu öğretmenleriyle ziyaret etti.

Minik öğrenciler istasyonda kuş halkalama çalışmalarını takip ederek, kuşların anatomileri ve göç yolları hakkında bilgi aldı.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayşegül Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyonlarını ziyaret eden minik konukların ilgili olduğunu söyledi.

Küçük konuklarına, kuşların nasıl yakalandığını, kuşlara nasıl halka takıldığını anlattıklarını ifade eden Çoban, "Kuşların neden göç ettiği ve kuşları neden izlediğimiz konusunda onlara bilgiler verdik. Minik ziyaretçilerimizin sorularını yanıtladık, hepsi çok meraklıydı, bu anlamada onları aydınlattık." dedi.

Çoban, küçük yaşta doğa korunması konusunda farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayarak, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Minik öğrenciler kuş halkalamayı gözlemledi

Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:31 Kaynak: AA
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