Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciler kuşlar için ağaçlara yem astı
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Minik öğrenciler kuşlar için ağaçlara yem astı

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde anasınıfı öğrencileri, havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara kendi elleriyle hazırladıkları yemleri astılar.

Minik öğrenciler kuşlar için ağaçlara yem astı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde anasınıfı öğrencileri, havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara kendi elleriyle hazırladıkları yemleri astılar.


Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Özdemir ile birlikte okul bahçesindeki ağaçlara konan kuşlar için sınıf ortamında yem hazırladılar. Öğrenciler daha sonra hazırladıkları yemleri pekmez bulanmış karton rulolara yapıştırarak okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdiler.


Müdür Yardımcısı Pelin Solak, hayvanların aç kalmaması ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yaptıkları örnek çalışmadan dolayı öğretmen Tuğba Özdemir ile öğrencilere teşekkür etti.


Etkinlik sonunda Anasınıfı Öğretmeni Tuğba Özdemir tarafından öğrencilere vitamin ve mineral değeri yüksek olan pekmez ikram edildi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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