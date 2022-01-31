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Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı - Son Dakika

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

31.01.2022 12:14

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı Amasya'da minik öğrenciler elleriyle oluşturdukları yemlik ve kapları yem ile mamayla doldurup kuşların, sokak hayvanlarının karlı kış koşullarında beslenmelerini sağladı.

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

AMASYA - Amasya'da minik öğrenciler elleriyle oluşturdukları yemlik ve kapları yem ile mamayla doldurup kuşların, sokak hayvanlarının karlı kış koşullarında beslenmelerini sağladı.

Atık malzemelerden yaptıkları yemlik ve kaplarla eğitim yuvalarının yakınındaki parka giden minik öğrenciler yemlikleri ağaçlara asıp mamaları da kedi evleri ile park alanına dağıttı. Sokak hayvanları ve kuşlar için mesaj veren öğrencilerine doğa dostu olma bilincini aşılamaya çalıştıklarını belirten Öznur Göztaş, "Bu soğuk kış günlerinde tüm insanların kapılarının, camlarının önüne birer kap yemek, su koyarak onların da yaşamlarını sürdürmeyi sağlamamız gerekiyor" dedi.

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı
Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı
Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

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Sokak Hayvanları, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı - Son Dakika
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