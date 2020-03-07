Minik öğrenciler mahallenin sorunlarını muhtara anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler mahallenin sorunlarını muhtara anlattı - Son Dakika

Minik öğrenciler mahallenin sorunlarını muhtara anlattı

7 saat önce

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri muhtarların görevlerini öğrenmek amacıyla ziyaret ettikleri Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'a mahallenin sorunlarını anlattı.

Minik öğrenciler mahallenin sorunlarını muhtara anlattı, System.String[]

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri muhtarların görevlerini öğrenmek amacıyla ziyaret ettikleri Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'a mahallenin sorunlarını anlattı.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri eşliğinde Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'ı ziyaret etti. Muhtarların görevlerinin ne olduğunu anlamak isteyen öğrenciler Muhtar Demirtaş'a bir takım sorular sordu. Ardından öğrenciler mahallenin sorunlarını Muhtar Cemalettin Demirtaş'a anlattı. Mahallede başı boş gezen köpekler için önlem alınması gerektiğini ifade eden öğrenciler, mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almayı da ihmal etmediler.


Öğrencilerin ziyaretinden memnun olduğunu söyleyen Muhtar Cemalettin Demirtaş, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri ziyaretime geldi. Çok mutlu oldum. Muhtarların görevleriyle ilgili bir takım sorular sorudular. Bende onlara muhtarların ne görevler yaptığını anlattım. Mahalleyle ilgili birkaç sıkıntılarını bizlere ilettiler. Bizde üzerimize düşen görevi yaparız dedik çocuklarımıza" diye konuştu.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu Müdürü Önder Demir ise Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı
İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:34:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrenciler mahallenin sorunlarını muhtara anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]