Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi
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Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Kestel ilçesinde Yenimahalle İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Ekim günü Barış Pınarı Harekatına destek için bir selamlama gösterisi hazırladı. Öğrenciler tarafından büyük harflerle "Barış Pınarı Harekatına selam olsun" yazıldı. Öğrenciler yazıyı yazdıktan sonra İstiklal Marşı okuyup askerlere selam gönderdi. - BURSA
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