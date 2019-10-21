Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi

Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi

2 saat önce

Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi, System.String[]

Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.


Kestel ilçesinde Yenimahalle İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Ekim günü Barış Pınarı Harekatına destek için bir selamlama gösterisi hazırladı. Öğrenciler tarafından büyük harflerle "Barış Pınarı Harekatına selam olsun" yazıldı. Öğrenciler yazıyı yazdıktan sonra İstiklal Marşı okuyup askerlere selam gönderdi. - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Yenimahalle, Kestel, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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