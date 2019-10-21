Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi

Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.



Kestel ilçesinde Yenimahalle İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Ekim günü Barış Pınarı Harekatına destek için bir selamlama gösterisi hazırladı. Öğrenciler tarafından büyük harflerle "Barış Pınarı Harekatına selam olsun" yazıldı. Öğrenciler yazıyı yazdıktan sonra İstiklal Marşı okuyup askerlere selam gönderdi. - BURSA