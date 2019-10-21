Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi
42 dakika önce
- Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdiBURSA - Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
- Minik öğrenciler Mehmetçiğe selam gönderdi
BURSA - Bursa'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Kestel ilçesinde Yenimahalle İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Ekim günü Barış Pınarı Harekatına destek için bir selamlama gösterisi hazırladı. Öğrenciler tarafından büyük harflerle "Barış Pınarı Harekatına selam olsun" yazıldı. Öğrenciler yazıyı yazdıktan sonra İstiklal Marşı okuyup askerlere selam gönderdi.
İYİ Partili Çıray "Erdoğan'a destek verecek misiniz?" sorusunu yanıtladı: Her konuda destek vermeyeceğiz İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar