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Minik öğrenciler müze evi gezdi

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Kemal Taştemur koordinatörlüğünde emekli Öğretmen Hüseyin Çelik'in büyük bir özveriyle kurduğu müze evi gezdiler.

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Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Kemal Taştemur koordinatörlüğünde emekli Öğretmen Hüseyin Çelik'in büyük bir özveriyle kurduğu müze evi gezdiler.


Hüseyin Çelik, öğrencilere müzede sergilenen eserlerin hangi döneme ait olduğu, eserlerin neyi ifade ettiklerini ve o dönemin özellikleri hakkında bilgiler verdi.


Ziyaret sonunda Kemal Taştemur ve öğrenciler, Sungurlu'da böyle güzel bir müze evini gezme imkanı tanıyan Hüseyin Çelik'e emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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