Minik Öğrenciler Ormancıların Tiyatrosunda Buluştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul öğrencilerine tiyatro gösterisi sunuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul öğrencilerine tiyatro gösterisi sunuldu.



Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler ücretsiz tiyatronun keyfini doyasıya yaşadılar.



Fatsa Orman İşletme Şefliği tarafından ilçeye getirilen Sincap Çocuk Tiyatrosu sahneledikleri oyunla öğrencilere orman sevgisini anlattı. Ayrıca sergilenen oyunda öğrencilere ağaç sevgisi, doğanın ve çevrenin korunması, orman yangınları konuları hakkında Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen tarafından bilgiler verildi.



Okullarda da ayrıca fidan dikimleri ve mini konferanslar gerçekleştirdiklerini söyleyen Şen, "Orman İşletme Şefliği olarak ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösteriyoruz. En büyük görevlerimizin başında ormanların korunması var. Şefliğimizin en önemsediği konu ormanlarımızın korunmasıdır. Ormanlar korunurken insanlarımızın da bizlere yardımcı olması gerekiyor. Bu hafta kapsamında okullarımızda öğrencilerimizle etkinliklerimizi yaptık. Ormanı herkesin sevmesi ve koruması gerekir" dedi. - ORDU

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