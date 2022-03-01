Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi - Son Dakika
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Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi

01.03.2022 18:54

Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi Osmanlı mirası Mis sabun, minik öğrencilerin elinde şekillendi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne anı bırakmak amacıyla Edirne Meliha Çankaflı Anaokulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Osmanlı mirası mis meyve sabunu yapım...

Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi

Osmanlı mirası Mis sabun, minik öğrencilerin elinde şekillendi

EDİRNE - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne anı bırakmak amacıyla Edirne Meliha Çankaflı Anaokulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Osmanlı mirası mis meyve sabunu yapım etkinliği düzenlendi. Minik öğrencilerin yaptığı mis meyve sabunları okulda düzenlenecek etkinlikte satışa sunulacak.

Edirne'ye özgü ve Osmanlı mirası mis meyve sabunu yapmayı öğrenen anaokulu öğrencileri velileriyle birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdi. Edirne Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri öğrenci ve velilerine Edirne'nin sembollerinden olan mis meyve sabununun yapımını anlattı. İlk olarak hamur yoğurur gibi sabuna şekil veren mink öğrenciler ve velileri, sonrasında ise yaptıkları sabunlara şekil vererek boyadı.

Projenin amacı Edirne'yi simgeleyen bu ürünün tanıtımına katkı sağlamak

Edirne Halk Eğitim Merkezi desteğiyle anaokulu öğrenci ve velilerine Edirne'ye özgü mis sabunu yapımı etkinliği düzenlediklerini söyleyen Meliha Çankaflı Anaokulu Müdürü Yasemin Taştan, öğrencilerin burada yaptıkları eserlerden hem kendilerine alacağını, hem de 1 tanesini okul yararına düzenlenecek etkinlikte satışa sunacağını aktardı.

Gerçekleştirilen etkinliğin girişimci kadınları desteklemeye katkı sağlayacağını belirten Taştan, ayrıca el emeği olan ve Edirne'yi simgeleyen bir ürünü tanıtma anlamında da fayda sağlayacağını ifade etti.

Yapılan meyve sabunlarının 8 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte satışa sunulacağını belirten Taştan, "Okulumuzun bünyesinde okul aile birliğimizin katılımı ile okul aile çalışmaları, öğrenci veli işbirliği, çocuklarımızın anneleri ile aileleri ile beraber ortak bir ürün oluşturmalarını baz aldık. Bu etkinliğimizde Edirne'de başarıyı arttırma projesi kapsamında uyguladık. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığımız bu etkinlikteki amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik olarak girişimci kadınları desteklemek oldu" diye konuştu.

Öğrenci ve veliler yaptıkları eserleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek etkinlikte satışa sunarak okulun bütçesine katkı sağlayacak.

Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi
Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi
Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi

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Dünya Kadınlar Günü, Osmanlı, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi - Son Dakika


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