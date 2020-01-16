Minik öğrenciler, 'Pamuk'a okul bahçesinde bakıyor - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minik öğrencilerin sokakta bulup okulun bahçesinde bakımını üstlendikleri 'Pamuk' adlı yavru köpek, ilgi odağı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Pergel' adını verdiği köpeği bakanlık bahçesinde getirerek bakımını üstlenmesi, İslahiye Yesemek Anaokulu'na da örnek oldu. Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler 'Hayvan Dostu Çocuklar 'projesi ile okul çevresinde dolaşan ve zaman zaman okul bahçesine gelerek çocukların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran köpeği sahiplendi.