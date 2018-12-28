Minik Öğrenciler Sevdiklerine Mektup Gönderdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anaokulu öğrencileri postaneden mektup gönderdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anaokulu öğrencileri postaneden mektup gönderdi.



Birsen Güçlü Anaokulunda eğitin gören 21 öğrenci ile öğretmen ve gözetmenler, Akçakoca postanesinden sevdiklerine, arkadaşlarına mektup göndererek, mektuplaşmanın nasıl yapıldığını öğrendi.



Postane kargosundan mektupları alınan ana okulu öğrencilerine kargo görevlisi tarafından nasıl ve ne şekilde göndereceğini öğretti.



Akçakoca Postane Müdürü Muammer Gökçek de ana okulu öğrencilerine postaneyi gezdirdi.



Mektup gönderen ve postaneyi gezen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde postaneden ayrıldı.

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