Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu - Son Dakika

Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okuyarak Vali Şentürk'ten tebrik ve hediyeler aldılar.

Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okuyarak Vali Şentürk'ten tebrik ve hediyeler aldılar.


Eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla Bilecik Valiliğince başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında hazırlanan "Bizim izimiz değerlerimiz" çalışmasını için anaokulu öğrencileri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, proje kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Fatoş Karaca Beler, projeden sorumlu öğretmen Esra Güzel ile öğretmen ve çocukları makamında ağırladı. Geleceğin çocuklarının her birinin birer çiçek olduğunu ve ne verilirse, ne ekilirse onun biçileceğini kaydeden Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencilerinin kendisini ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktaralım. Önemli olan gelişme çağında çocuklarımızı sosyalleştirmek. Zihinsel gelişimlerini tamamlama noktasında, takviye etme noktasında eğitim faaliyetleri devam ediyor. Çocuklarımız, okulun adına da münasip olacak şekilde Şeyh Edebali'den güzel öğütler okudular. Bu öğütler onlar için ileride hayat düsturu olacak" diye konuştu.


Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu


Öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimine destek verme, sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, adil olma gibi manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının hedeflendiği proje kapsamında, çocuklar Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün elini öperek hatır sordular. Çocuklar, Şeyh Edebali'nin öğüdü ile değerleri yansıtan özlü ve güzel sözlerden oluşan sunum yaptı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti
Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]