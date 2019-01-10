Minik Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Kulübe Yaptılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, soğuk kış günlerinde sokakta kalan kedi ve köpekler için kendi imkanlarıyla kulübe yaptılar.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, soğuk kış günlerinde sokakta kalan kedi ve köpekler için kendi imkanlarıyla kulübe yaptılar.



Projenin amacı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, "Çocukların sokak hayvanlarına olan duygularını güçlendirmek, sokakta yaşayan hayvanların kısıtlı yaşam alanlarının olması, sahipsiz hayvanlara yaşam hakkı tanınması gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.



Çocuklarda yardımlaşma ve paylaşma bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki hayvan barınaklarının ihtiyaçlarına dikkat çekerek yardım etmeliyiz. Proje için katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

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