Minik öğrenciler tarih şeridini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler tarih şeridini gezdi - Son Dakika

Minik öğrenciler tarih şeridini gezdi

6 saat önce

Bilecik'te anaokulu öğrencileri 'Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini' gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Minik öğrenciler tarih şeridini gezdi, System.String[]

Bilecik'te anaokulu öğrencileri 'Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini' gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Her gün yurdun birçok köşesinden konuklarını ağırlamaya devam eden Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridinin ziyaretçileri son olarak anaokulu öğrencileri oldu. Kardeş okullar olarak gezi programına katılan öğrenciler, tarih şeridini gezerek öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 6 yaş grubunun tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide, 'Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi' görevlileri öğrencilere bilgi verdi. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler düzenlenen gezi programı dolayısıyla tarih şeridi görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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