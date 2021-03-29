Minik öğrenciler toprakla buluştu - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencileri, eğlenirken öğrenmek adına düzenlenene etkinlikte toprakla buluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla dışarıda çok fazla vakit geçiremeyen anaokulu öğrencileri, doğayla iç içe olmak, eğlenirken öğrenmek için, Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte toprakla buluştu. Öğrencilerin, hem eğlenip, hem de öğrenmelerini sağlayan etkinlik, miniklerin tarımı tanımasında da etkili oldu. Anaokulu öğrencileri ve öğretmenler, çiftçi eğitim ve üretim merkezinde bulunan seraları da gezerek, yetiştirilen fide ve fidanlar hakkında bilgiler aldılar. Fatsa Ziraat Odası bünyesinde görev yapan çiftçiler de öğrencilere çilek fidelerini saksılara dikerek, onlara bitki büyütmeyi en iyi şekilde hissedecekleri çilek fidelerini hediye etti. - ORDU