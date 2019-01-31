Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Yarıyılda "Yoga" Yapıyor

Minik Öğrenciler Yarıyılda "Yoga" Yapıyor

17 dakika önce

Edirne'de Trakya Üniversitesi Yoga ve Nefes Topluluğu etkinliklerine katılan ilkokul öğrencileri yarıyılı "yoga" yaparak geçiriyor.

Minik Öğrenciler Yarıyılda
Edirne'de Trakya Üniversitesi Yoga ve Nefes Topluluğu etkinliklerine katılan ilkokul öğrencileri yarıyılı "yoga" yaparak geçiriyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Yoga ve Nefes Topluluğu etkinliklerine katılan öğrenciler, haftanın her günü bir saat katıldıkları etkinlikte nefes açma, esneklik gibi temel yoga kavramlarını öğreniyor.

TÜ Yoga ve Nefes Topluluğu Başkanı ve yoga eğitmeni Nefize Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili boyunca çocuklar için yoga çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Minik öğrencilerin tatili verimli geçirdiğini belirten Ramadan, "Kendine güvenen, kendine saygı ve başkalarına saygı duyan çocuklarımız olsun isteriz. Ne istediğini bilsin, gerekirse sabırla bekleyerek, gerekirse de çalışıp emek harcayarak elde etsin istediğini. Mutlu, sağlıklı, duyarlı olsun isteriz. Yoga ile çocuklar daha sabırlı, daha farkında, daha yumuşak, daha dikkatli ve adil olurlar. Hem sağlam ve köklenmiş, hem yumuşak ve bakan, gören ve anlayan çocuklar olurlar." dedi.

Yoganın çocuğa hem psikolojik hem de fiziksel katkılar sağladığını aktaran Ramadan, küçük yaşta yogaya başlayan çocukların doğru nefesi, doğru duruşu da öğrendiğini ifade etti.

Yoga hareketleriyle çocukların kendi bedenine ilişkin farkındalığın da arttığını dile getiren Ramadan, şunları kaydetti:

"Yogayla doğru beden duruşunu geliştiren çocuklarımız, doğadaki parçaların benzer duruşlarını yapıyorlar. Örneğin dağ duruşu yaptıklarında doğru beden duruşu gelişiyor. Saygı duruşu ile evrendeki tüm canlı ve cansız varlıklara saygılarını sunuyorlar. Saygı duruşu ile saygıyı öğreniyorlar. Çocuklar bu duruşları yapınca bütün varlıklara saygı duymayı ve onları küçümsememeyi öğreniyor. Okul çağındaki çocuklarımız stresli bir ortamda, yarış ortamında kalabiliyorlar ve onların da dinlenmeye, sakinleşmeye ihtiyacı var. Çalışmalarımızla bunu gerçekleştiriyoruz."

"Hareketli bir tatil geçiriliyoruz"

Kursa katılan Elifsu Kervan da tatilde yoga yapmayı öğrendiğini belirterek, "Yoga çok güzel bir şey benim için. Esnekliği ve duruşları öğrendik. Sağlığımıza da katkı sağlıyor. Hareketli bir tatil geçiriliyoruz. İlk kez yoga yaptım ama hayatım boyunca yapmayı düşünüyorum." dedi.

Çağan Doruk Atasoy ise yoga eğitimlerinde birçok arkadaş edindiğini belirterek, "Yoga eğitiminin ardından eğitici oyunlar da oynuyoruz. Tatilimizi çok güzel geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Edirne, Trakya Üniversitesi, Güncel
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