Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Yaşlıları Ziyaret Etti.

Minik Öğrenciler Yaşlıları Ziyaret Etti.

1 saat önce

Akseki Aysel Güleç Anaokulu Okulu minik öğrencileri, Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı-Kazım İnan Yaşlılar Misafirhanesini ziyaret etti.

Minik Öğrenciler Yaşlıları Ziyaret Etti., System.String[]
Akseki Aysel Güleç Anaokulu Okulu minik öğrencileri, Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı-Kazım İnan Yaşlılar Misafirhanesini ziyaret etti. Minik öğrenciler yaşlılar misafirhanesi sakinleri ile güzel bir gün geçirdi.

Akseki Aysel Güleç Anaokulu Okulu Müdürü Burcu Okuyan, Okul Aile Birliği Başkanı Düriye Karasoy rehberliğinde, minik öğrenciler ve aileleri ile birlikte Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahallesinde bulunan Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı-Kazım İnan Yaşlılar Misafirhanesini ziyaret ettiler.

Öğretmenleriyle beraber yaşlılar misafirhanesine giden minikler, huzurevi sakinlerinin neşe kaynağı oldular. Ellerinde hediyelerle tek tek huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret edip ellerini öpen minikler yaşlılarla uzun süre sohbet etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Antalya, Ormana, Akseki, Güncel
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