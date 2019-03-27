Minik Öğrenciler Yaşlıları Ziyaret Etti.

Akseki Aysel Güleç Anaokulu Okulu minik öğrencileri, Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı-Kazım İnan Yaşlılar Misafirhanesini ziyaret etti.

Akseki Aysel Güleç Anaokulu Okulu minik öğrencileri, Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı-Kazım İnan Yaşlılar Misafirhanesini ziyaret etti. Minik öğrenciler yaşlılar misafirhanesi sakinleri ile güzel bir gün geçirdi.



Akseki Aysel Güleç Anaokulu Okulu Müdürü Burcu Okuyan, Okul Aile Birliği Başkanı Düriye Karasoy rehberliğinde, minik öğrenciler ve aileleri ile birlikte Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahallesinde bulunan Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı-Kazım İnan Yaşlılar Misafirhanesini ziyaret ettiler.



Öğretmenleriyle beraber yaşlılar misafirhanesine giden minikler, huzurevi sakinlerinin neşe kaynağı oldular. Ellerinde hediyelerle tek tek huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret edip ellerini öpen minikler yaşlılarla uzun süre sohbet etti. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arkadaşına Kızan Sürücü, "Telefonumu Gasbetti" Diyerek Polise Şikayet Etti

Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a Ziyaret

Son Dakika! Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı

Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar