Minik öğrenciler yaşlılarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minik öğrenciler yaşlılarla buluştu - Son Dakika

Minik öğrenciler yaşlılarla buluştu

28 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Karakese Anaokulu öğrencisi minikler, Osmaniye Özden Huzurevi'nde kalan yaşlıları misafir etti.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Karakese Anaokulu öğrencisi minikler, Osmaniye Özden Huzurevi'nde kalan yaşlıları misafir etti.


Değerler Eğitimi kapsamında büyüklere saygı, misafirperverlik, sosyal becerileri geliştirme amacı ile gerçekleşen ziyaret yaşlıları ve minikleri son derece mutlu etti. Anaokulu öğretmeni Nurcan Yılmaz ve öğrencileri, yaşlıların ellerini öptü. Huzur evinden gelen yaşlılar, öğrencilere hediyelerini takdim etti. Öğrenciler, huzurevi sakinlerini tiyatro gösterisi, halk oyunları ve bazı skeçlerle eğlendirdi. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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