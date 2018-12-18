Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Yeni Dolaplarına Çok Sevindi

Minik Öğrenciler Yeni Dolaplarına Çok Sevindi

2 saat önce

Bozüyük'te TOKİ İlkokulu için tasarlanan ve 240 öğrencinin kullanabileceği öğrenci dolapları Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanıp montajı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulduBozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın "Eğitime %100 Destek" projesi kapsamında belediyenin eğitim...

Minik Öğrenciler Yeni Dolaplarına Çok Sevindi, System.String[]
Bozüyük'te TOKİ İlkokulu için tasarlanan ve 240 öğrencinin kullanabileceği öğrenci dolapları Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanıp montajı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın "Eğitime %100 Destek" projesi kapsamında belediyenin eğitim kurumlarına verdiği destekler tüm hızıyla devam ederken son olarak ilçemiz Yenidoğan Mahallesi'nde eğitim veren TOKİ İlkokulu'nda minik öğrenciler için hazırlanan öğrenci dolaplarının yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan ve yaklaşık 240 öğrencinin faydalanacağı dolaplar sınıflardaki yerlerini alarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Sınıf dolaplarına çok sevinen ve mutluluklarını dile getiren minik öğrenciler Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ederek "Yeni dolaplarımız ile birlikte sınıflarımız çok daha güzel ve konforlu oldu. Belediye Başkanımız Fatih abimize çok teşekkür ederiz" dediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: İHA

Yenidoğan Mahallesi, Bozüyük, Fatih Bakıcı, Fatih, Güncel
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