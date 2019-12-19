Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı - Son Dakika
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Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı

6 saat önce

Düzce Üniversitesi "Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı, System.String[]

Düzce Üniversitesi "Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı.


Düzce Üniversitesi "Anaokulu Müdürü Semih Tat'ın, Ülkemizde her sene düzenli olarak Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası hakkında bilgi verdiği etkinlikte; tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.


12- 18 Aralık'ta tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan bu anlamlı haftada, Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri yerli malı haftası gösterileri gerçekleştirdiler. Veliler ve öğrencilerin yerli malı haftası için hazırlanan yiyecekleri birlikte tatmalarının ardından etkinlik sona erdi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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