Minik Öğrenciler, Yerli Mallarını Yerinde İnceledi

- Minik öğrenciler, yerli mallarını yerinde incelediMANİSA - Kula Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Kula'ya özgü ev ekmeği yapılan fırınları ve Kula Leblebisinin üretildiği fabrikaları gezdi.

- Minik öğrenciler, yerli mallarını yerinde inceledi



MANİSA - Kula Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Kula'ya özgü ev ekmeği yapılan fırınları ve Kula Leblebisinin üretildiği fabrikaları gezdi.

Kula Atatürk İlkokulu idaresi, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrencilerin yerli mallarının üretimini ve ihracatını yerinde görüp tecrübe edinmesi ve yerli mallarına verilen önemi kavraması için, 1. sınıf öğrencilerini Kula Ev Ekmeğinin üretildiği fırınlardan birisi olan Behçet Ekmek Fırını ve yine Kula'ya özgü bir tat olan Kula Leblebisinin üretildiği leblebi fabrikasına götürdü. Öğrenciler ilk olarak Behçet Ekmek Fırınında Kula Ev Ekmeğinin üretimini inceleyerek işyeri sahibi Behçet Kemal Gökdere'den ekmeğin hamur halinden işlenip fırına sürülmesi ve ekmeğin üretimi hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında Kula'ya özgü tatların üretildiği işyerlerini gezerek yerli malının önemini kavraması için bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğretmeni Halil Yılmaz, "12-18 Aralık Tutum ve Yerli Malları Haftası ile ilgili yerli mallarının üretildiği işyerlerini geziyoruz. Çocukların yerli malını ve Kula'da üretilen ürünleri yerinde görmesi ve yerli malının önemini kavraması için buradayız. Ekmeğin hamur halinden işlenmeye başlanması ve sofralarımıza kadar gelmesinin aşamalarını çocuklarımıza gösterdik. Bu hafta içerisinde öğrencilerimizin yabancı ürünlerden ziyade yerli mallarını kullanmalarının önemini ve yerli mallarının hangi aşamalardan geçerek sofralarımıza gelmesini gösterdik. Böylece Kula'ya özgü üretilen yerli mallarının üretimini hep birlikte görmüş olduk. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Ekşi mayalı Kula Ev Ekmeğinin yapım aşamalarını tek tek öğrencilere göstererek ekmeğin özellikleri hakkında öğrencilere bilgi veren Behçet Ekmek Fırını sahibi Behçet Kemal Gökdere ise, "Yüzde yüz ekşi mayalı, doğal yani GDO'suz ve içinde hiçbir katkı maddesinin bulunmayan ekmeğimiz, bizim yöremize ait bir ekmek çeşididir. Ben çıraklığımdan bu yana toplam 22 senedir Kula Ev Ekmeğinin üretimi ile uğraşıyorum. Kendi yaptığımız ekşi mayayı bir gün bekletip hamur haline getiriyoruz. Ekmeğimizin asıl özelliği ömrünün uzun olması ve sağlıklı olmasıdır. Biz günde bin 500'den fazla ekmek çıkarıp, çeşitli il ve ilçelere servis ediyoruz. Atatürk İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencilerinin ziyaretini kabul ederek, öğrencilerimize ekmeğin yapılış aşamalarını gösterdik. Ekmeğin un halinden hamur haline gelip fırına sürülmesinin ardından ekmek olarak çıkmasını öğrencilerimize gösterdik." diye konuştu.

Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, Kula ekşi mayalı ev ekmeğinin yapım aşamalarını tek tek inceledikten sonra, Kula Leblebisinin üretildiği Leblebiciler Sitesi içerisinde bulunan leblebi fabrikalarını gezdi. Burada da Kula'ya özgü bir tat olan leblebinin üretim aşamalarını inceleyen öğrenciler, işyeri sahiplerinden leblebi hakkında bilgi aldı.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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