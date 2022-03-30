Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu - Son Dakika
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Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu

30.03.2022 15:33

Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne gelen ilkokul öğrencileri, zirvede sergilenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile buluştu.

Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu

ANKARA - ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne gelen ilkokul öğrencileri, zirvede sergilenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile buluştu.

ATO Congresium'da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg sergilenmeye başlandı. Zirve katılımcıları Togg'a yoğun ilgi gösterirken Keçiören Mecidiye İlkokulu öğrencileri ise Togg ile buluşarak hatıra fotoğrafı çekindi.

"Türkiye'de yıllardır araba üretilmiyor"

Yerli otomobil Togg ile ilgili duygularını paylaşan ilkokul öğrencileri, Togg'u görmenin çok güzel olduğunu, Türkiye'nin Togg girişiminden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Öğrenciler, bunun bir gurur olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'de yerli otomobil üretilmesinin çok güzel olduğunu, yıllardır Türkiye'de araba üretilmediğini söyleyen bir öğrenci ise "Türkiye'nin böyle yerli bir araba üretmesi, teknolojik bir araba üretmesi gayet güzel çünkü genellikle yıllardır Türkiye'de araba üretilmiyor. Böyle yerli teknolojik bir araba üretilmesi bana göre çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. Togg'un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.

Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu
Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu
Minik öğrenciler yerli otomobil Togg ile buluştu

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Kaynak: İHA

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