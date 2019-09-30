Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne ziyaret
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Minik Öğrencilerden Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Ayşegül Arsoy İlkokulu 2/A ve 2/B sınıfı öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye ekiplerinden araç ve gereçler hakkında bilgiler aldı.

Minik Öğrencilerden Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Ayşegül Arsoy İlkokulu öğrencileri itfaiye araçları ile bol bol fotoğraf çektirirken okul öğretmenleri Özcan Çalışkan ve Zekai Özdemir de uygulamalı olarak öğrencilere bilgi verdi. İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini söyleyen Özcan Çalışkan, "Öğrencilerimize her hafta farklı eğitimler vererek uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu hafta da itfaiye haftası olması sebebiyle öğrencilerimizle Müdürlüğegelerek ziyaret ettik. Bizlerle çok güzel ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Minik öğrencilerin tüm sorularını içtenlikle cevaplayarak onları bilgilendirdiklerini ifade eden İtfaiye Eğitim Grup Amiri Erol Barış, "İtfaiye etkinlikleri kapsamında çocuklarımıza yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, evlerinde kibrit, çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamamaları, elektrik prizlerine çeşitli cisimler sokmamaları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunduk. Yine çocuklarımıza itfaiye araçlarımızın tanıtımlarını gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize ziyaretlerinden dolayı müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İtfaiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:58 Kaynak: Bültenler
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