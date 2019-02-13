Minik Öğrencilerden Anlamlı Bağış
7 saat önce
Van'ın Erciş ilçesindeki Sezai Karakoç Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, bir günlük harçlıklarını Yemenli çocuklara gönderiyorlar.
Van
'ın Erciş
ilçesindeki Sezai Karakoç
Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, bir günlük harçlıklarını Yemenli çocuklara gönderiyorlar. Adnan Menderes
Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç Ortaokulunun 6. sınıfında eğitim öğretimlerini sürdüren minik öğrenciler, her ay yapılan eğitim değerleri derslerinde, bu hafta Yemen'deki kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukları ele aldılar. Sınıf Öğretmeni Cihat Albayrak tarafından görseller eşliğinde anlatılan ders bitiminde öğrenciler, ceplerindeki harçlıklarını bir kutuda toplayıp Yemenli çocuklara gönderme kararı aldı. Okuldaki sınıfları tek tek gezen öğrenciler, arkadaşlarının yanı sıra öğretmenlerden de yardım topladı.
Sezai Karakoç Ortaokulu Müdürü Yüksel Zorlu, çocukların aldığı bu kararı desteklediklerini belirterek, "Öğrenciler bu fikri bizimle paylaştıktan sonra kendilerine teşekkür ettik. Bu kampanyayı bütün okula yaymak için bir çalışma başlattık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz müthiş bir şekilde özverili davranarak bize destek verdiler. Ben bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: İHA
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