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Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri kıyafet giyerek İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri kıyafet giyerek İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kağızman Yunus Emre İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için ellerindeki Türk bayrakları ve "Mehmetçiğe Selam" yazılı pankart ile İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Askeri üniforma giyen minik öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş ve askerler kapıda karşıladı.

Yanlarında getirdikleri bayrağı askerlere teslim eden minik öğrenciler, daha sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için komutanlık önünde "Mehmetçiğe selam" yazılı pankartı açtı.

Okul Müdürü Bünyamin Ekelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin oldukça mutlu olduğunu ifade eden Ekelik, "Öğrencilerimiz, ziyarette asker ağabeylerinin yoğun ilgi, sevgi ve şefkatli karşılamasından dolayı çok mutlu oldu. Minik öğrenciler buraya Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak için geldi." dedi.

Askeri yetkililer, İlçe Jandarma Komutanlığındaki Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti faaliyetleri kapsamında askeri öğrencileri suça karışmamaları, suçtan etkilenmemeleri için yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirdi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını gezen ve askeri araçlara binen öğrencilere, askerler çeşitli hediyeler verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Kağızman, Jandarma, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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