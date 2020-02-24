Minik öğrencilerden, Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden, Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

Minik öğrencilerden, Başkan Kılınç'a ziyaret

6 saat önce

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Minik öğrencilerden, Başkan Kılınç'a ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.


Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, minik öğrencilerle sohbet edip, eğitim üzerine sohbet etti.


Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Turmaz, Sınıf Öğretmeni İbrahim Yorulmaz, Rehber Öğretmeni Metin Korkmazcan ve bazı öğrencilerin velilerinin de hazır bulunduğu ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, geleceğin teminatı olan öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi.


Öğrenciler ise Başkan Kılınç'la bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyleyip Başkan Kılınç'a çiçek verdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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