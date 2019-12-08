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Minik öğrencilerden Başkan Saklı'ya ziyaret

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 23 Nisan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı ziyaret etti.

Minik öğrencilerden Başkan Saklı'ya ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 23 Nisan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı ziyaret etti.


Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, öğretmen ve minik öğrencileri kapıda karşılayarak, belediye birimlerinin tanıtımını yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saklı, öğrencilerle keyifli zaman geçirerek, çikolata ve süt ikramında bulundu.


Minik öğrenciler de, Başkan Saklı'ya kendi tasarladıkları çiçek buketi hediye etti. - HAKKARİ

Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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