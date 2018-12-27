Minik Öğrencilerden Başsavcı Başbay'a Ziyaret

Artvin
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, demokrasi ve çocuk hakları eğitimi kapsamında anaokulu öğrencileriyle makamında bir araya geldi.
Öğrencilerle bir süre sohbet ederek, yargının, adaletin önemini anlatan Başsavcı Başbay, çocuk hakları konusunda da bilgiler verdi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başbay, onlara çeşitli hediyeler verdi ve bir mahkeme salonunu gezdirdi.
Artvin Adliyesi hakimlerinden Mahmut Dinçer ve Ümit Savurmuş'un da katılımı ile hakim ve savcı kürsüsüne oturan öğrenciler, duruşma salonunda öğretmenleri ile temsili duruşma canlandırdı.
Ziyarette, anaokulu öğretmenleri Nurten Irmak Savurmuş, Fatih Avcı
ve bazı veliler hazır bulundu.