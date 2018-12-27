Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Başsavcı Başbay'a Ziyaret

Minik Öğrencilerden Başsavcı Başbay'a Ziyaret

1 saat önce

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, demokrasi ve çocuk hakları eğitimi kapsamında anaokulu öğrencileriyle makamında bir araya geldi.

Minik Öğrencilerden Başsavcı Başbay'a Ziyaret, System.String[]
Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, demokrasi ve çocuk hakları eğitimi kapsamında anaokulu öğrencileriyle makamında bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet ederek, yargının, adaletin önemini anlatan Başsavcı Başbay, çocuk hakları konusunda da bilgiler verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başbay, onlara çeşitli hediyeler verdi ve bir mahkeme salonunu gezdirdi.

Artvin Adliyesi hakimlerinden Mahmut Dinçer ve Ümit Savurmuş'un da katılımı ile hakim ve savcı kürsüsüne oturan öğrenciler, duruşma salonunda öğretmenleri ile temsili duruşma canlandırdı.

Ziyarette, anaokulu öğretmenleri Nurten Irmak Savurmuş, Fatih Avcı ve bazı veliler hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:23 Kaynak: AA

Artvin, Başsavcı, Güncel
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