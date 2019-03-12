Minik Öğrencilerden Bayrak Sergisi

Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin yaptığı bayraklar sergilendi.

Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin yaptığı bayraklar sergilendi.



İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulunca proje hazırladı.



"Şanlı Bayrağım" adlı projede anaokulu öğrencileri, velileriyle geri dönüşüm materyallerini kullanarak Türk bayrağı yaptı. Bir hafta süren çalışma sonucunda ortaya çıkan 98 Türk bayrağı sergiye çıkarıldı.



Belediye Kültür Merkezi'nde sergilenen bayraklar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.



Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi" kapsamında uyguladıkları çalışmada öğrencilere bayrak sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi.





Sergiye Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile davetliler katıldı.

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