Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Bayrak Sergisi

Minik Öğrencilerden Bayrak Sergisi

1 saat önce

Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin yaptığı bayraklar sergilendi.

Minik Öğrencilerden Bayrak Sergisi, System.String[]
Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin yaptığı bayraklar sergilendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulunca proje hazırladı.

"Şanlı Bayrağım" adlı projede anaokulu öğrencileri, velileriyle geri dönüşüm materyallerini kullanarak Türk bayrağı yaptı. Bir hafta süren çalışma sonucunda ortaya çıkan 98 Türk bayrağı sergiye çıkarıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde sergilenen bayraklar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi" kapsamında uyguladıkları çalışmada öğrencilere bayrak sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi.


Sergiye Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Saros Körfezi'nde Batırılacak Olan Dev Uçak Edirne'ye Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:34:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Bayrak Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]