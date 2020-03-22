Minik öğrencilerden büyük klip - Son Dakika

Minik öğrencilerden büyük klip
6 saat önce
Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri hazırladıkları "Evinde Kal" klibi ile tüm Türkiye'ye mesaj verdi.
Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri hazırladıkları "Evinde Kal" klibi ile tüm Türkiye'ye mesaj verdi.
Öğrenciler, bireysel olarak evlerinde çektikleri görüntülerle yaptıkları klip ile insanlara "Evinde kal, sağlıklı kal" dediler. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak