Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Büyük Yardım

Minik Öğrencilerden Büyük Yardım

31 dakika önce

Yemen'de yaşanan insanlık dramı sonrasında başlatılan 'Yemen'e Sessiz Kalma' kampanyasına, Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arasındaki çocuklar harçlıkları ile destek verdi.

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Yemen'de yaşanan insanlık dramı sonrasında başlatılan 'Yemen'e Sessiz Kalma' kampanyasına, Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arasındaki çocuklar harçlıkları ile destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için "Yemen'e Sessiz Kalma" adıyla başlatılan kampanyaya Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu 04-06 yaş grubu öğrencileri, kendi harçlıklarından biriktirdikleri 3500 TL ile katkıda bulundu.

Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu Yöneticisi Şeyma Kaçar, Kur'an kursu öğreticileri ve 6 öğrenciden oluşan heyet İl Müftülüğü'nü ziyaret ederek topladıkları yardım paralarını İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven'e teslim etti.

İl Müftüsü Güven, öğrencilere bu güzel duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yemen, Güncel
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