Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Büyükşehir'e Ziyaret

Minik Öğrencilerden Büyükşehir'e Ziyaret

1 saat önce

Küçük Bilgeler Anaokulu öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, harita kadastro mesleğiyle ilgili bilgiler edindi.

Minik Öğrencilerden Büyükşehir'e Ziyaret, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yurtiçinden ve yurtdışından birçok konuğu ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu seferki konukları Küçük Bilgeler Anaokulu'nun sevimli ve minik öğrencileri oldu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden 13 minik öğrenciye, Şube Müdürü Serkan Onur ve personeller tarafından, harita kadastro mesleği hakkında bilgiler verildi.

MİNİK ÖĞRENCİLERE CİHAZLAR TANITILDI

Ana hizmet binasında karşılanan anaokulu öğrencilerine, harita kadastro mesleğiyle ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere Total Station, GPS, Nivo, Mira ve Jalon gibi cihazlar tanıtıldı. Minik öğrenciler uzunluk ve koordinat ölçen Total Station cihazını gözlemledi.

HEDİYELER MİNİKLERİ SEVİNDİRDİ

Sunumu ve cihaz tanıtımını ilgiyle takip eden minik öğrencilere; Türk bayrağı, şapka, Kocaeli Turizm Rehberi, Kocaeli Doğa Rehberi, not defteri, kalem, İzmit ilçe haritası ve Kocaeli Bilge Şehir Rehberi hediye edildi. Ziyaret sonunda minik öğrenciler, öğretmenler ve personeller birlikte günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:47 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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