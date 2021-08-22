Minik öğrencilerden caretta caretta duyarlılığı - Son Dakika

Minik öğrencilerden caretta caretta duyarlılığı

ANTALYA - Manavgat'ta özel bir okulda eğitim gören 5 yaşındaki anasınıfı öğrencileri, caretta carettalar hakkında bilgi alırken, sahilde bulunan yuvalama sahalarının etrafını şeritle çevirerek korudu.

Manavgat'ta, özel bir kolejin yaz okulunda eğitim-öğretim gören 4 ve 5 yaşındaki anasınıfı öğrencileri, Sorgun sahilinde bulunan Dekofok Derneğini ziyaret ederek, caretta carettalar hakkında bilgi aldı. Caretta Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği kurucusu Seher Akyol'dan deniz kaplumbağalarının faydalarını öğrenen çocuklar, caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı yuvalama sahasında şerit çekerek yuvalarını korudu. Daha sonra çocuklar, çevrede bulunan çöpleri topladı.

Sorgun sahilinde 2 aylık kuluçka süresinden sonra denize gitmeye çalışan caretta caretta yavrularını korumak için faaliyetlerini sürdüren Dekafok Dernek Kurucusu Seher Akyol, çocuklara doğanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Seher Akyol, "Derneğimizin faaliyetleri Manavgat sahillerinde devam ediyor. Caretta Caretta, kum zambakları ve Akdeniz fokları koruyoruz. Bugün özel bir okulumuz faaliyetimize katılmak istedi. Bilgilendirme talepleri vardı. Geleceğimiz olan çocuklara çevre bilincini aşılamak, canlıların önemi, doğada canlıların yaşama hakkını olduğunu öğretmek amaçlı bugün geldik burada faaliyet yaptılar. Sahillerimizde geçen seneden 2 kat daha fazla yuvalama sahası olması ve carettalarımızın sağlıklı bir şekilde denizlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün çocuklarla beraber önce caretta yuvalama sahalarını çevirdik. Sonra çevre faaliyeti gerçekleştirdik. Çevrede çöp topladık. Daha sonra deniz kaplumbağalarını neden korumalıyız onları anlattık. Bir tane yavru çıkışımız vardı ama devamı gelmedi. Çocuklara canlı canlı yerinde doğanın ne kadar önemli olduğunu anlattık" dedi.

"Güzel bilgiler elde ettik"

İlkokul müdürü Emine Kızılkaya ise "Orman yangınlarından sonra hayvanlarla ve ağaçlarla ilgili özellikle duyarlı etkinlikler yapmaya başladık yaz okulu programında. Derneğimizde sağ olsun çocuklarımıza deniz kaplumbağaların yaşam alanları, onların çevreye olan yararları ve onlara zarar veren durumlarla ilgili ciddi anlamda çocuklarıma güzel bilgiler verdi. Sonra gruplar halinde carettalara yuva yapmasını sağladı. ve biz etraftaki çöpleri toplayarak çevreye duyarlılık anlamında etkinlikler yaptık. Manavgat'ta böyle bir alan olduğu için çok mutluyum" diye konuştu.