Minik öğrencilerden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden depremzedelere yardım - Son Dakika

Minik öğrencilerden depremzedelere yardım

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde minik öğrenciler, harçlıklarını ve karne paralarını Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören kardeşlerine gönderdi.

Minik öğrencilerden depremzedelere yardım, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde minik öğrenciler, harçlıklarını ve karne paralarını Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören kardeşlerine gönderdi. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'e, kendi harçlıklarını ve karne paralarını teslim etmek için gelen minik öğrenciler, katılımcılara duygulu anlar yaşattı.


Başkan Adil Biçer, kendileri küçük gönülleri kocaman olan bir neslin olmasından gurur duyduklarını belirtti. Biçer, " Bugün Belediyeye gelerek, Elazığ ve Malatya depremi için toplanan yardımlara kendi biriktirdikleri harçlıklarından yardım elini uzatan çocuklarımızı gördük. Hem akranlarına, hem de büyüklerine örnek olan minik öğrencilerimizle gurur duyduk. Duyarlılıkları için yardımsever çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve dirliğimizi bozmasın" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Malatya, Elazığ, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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