Minik öğrencilerden Elazığlı küçük depremzedeleri "ısıtan" destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden Elazığlı küçük depremzedeleri 'ısıtan' destek - Son Dakika

Minik öğrencilerden Elazığlı küçük depremzedeleri "ısıtan" destek

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, Elazığ'daki çocuk depremzedelere destek olmak için kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemesi yolladı.

Minik öğrencilerden Elazığlı küçük depremzedeleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, Elazığ'daki çocuk depremzedelere destek olmak için kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemesi yolladı.

İlçedeki Fevzi Çakmak İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yüksel Yılmaz koordinesinde deprem bölgesinde evleri yıkılan çocuklara destek olmak için eldiven, atkı, bere ve yün çoraplar topladı.

Minik öğrenciler daha sonra Elazığ'daki depremzede çocukların yalnız olmadıklarını vurgulamak amacıyla topladıkları yardım malzemelerini koliledi ve üzerine "gülümseyen yüz" çıkartmalarını yapıştırarak Elazığ'a gönderdi.

Öğretmen Yüksel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmayla Elazığ depremini yaşayan ve evleri yıkılan minik yürekleri sevindirmek istediklerini söyledi.

Toplumsal dayanışma bilicinin küçük yaştan itibaren oluşması gerektiğini belirten Yılmaz, "Oradakilerin evleri yıkıldı ama minik yürekleri yıkılsın istemiyoruz. Yalnız olmadıklarını göstermeye çalıştık. Kışın bu acımasız soğuğunda üşümemeleri için eldiven, atkı, bere ve yün çorap gönderdik. Yardım kolimiz AFAD aracılığıyla kendilerine ulaştırılacak. Öğrencilerimin minik elleriyle hazırlamış oldukları yardım kolisinin depremzede arkadaşlarına yararlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elif Sonay Özbey, Elazığ'daki depremin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Depremzede arkadaşlarına destek olmak istediklerini anlatan Özbey, "Onların kış mevsiminin acımasız soğuğunda çok üşüdüklerini biliyoruz. Arkadaşlarımızla hasta olmamaları için kendilerine eldiven, bere, atkı ve yün çorap gönderdik.Umarım mutlu olur, hasta olmazlar. Onları çok ama çok seviyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Poyraz Dulkadir ise aileleri ve öğretmenlerinin katkılarıyla güzel bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Sarıkamış, Elazığ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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