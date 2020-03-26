Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Kula'da evlerinde bulunan ana sınıfı öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.



Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan tarihine kadar eğitime ara verildi. Bu kapsamda ilgili birimler tarafından yapılan evde kal çağrısına Kula Tapduk Emre İlkokulu ana sınıfı öğrencileri duyarsız kalmadı. Ana sınıfı öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısının önemi ve 65 yaş üstü vatandaşları konu alan etkinlik gerçekleştirdi. Evlerinde çektikleri videolarda yaşlı kılığına giren öğrenciler, 'Sağlığınız için evde kalın' mesajıyla yaşlı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısını yaptı. Ana sınıfı öğretmeni Deniz Gürüre tarafından organize edilen ve sosyal medyada da paylaşılan video, vatandaşların da ilgisini çekti.



İlgili birimler tarafından alınan önlemler ve yapılan 'evde kal' çağrısına ana sınıfı öğrencileri ile birlikte duyarsız kalmadıklarını dile getiren Tapduk Emre İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Deniz Gürüre de öğrencilerin çektiği videoda vatandaşlara seslendi. Alınan tedbirler ile ilgili öğrencilerin bir mesajının olduğunu ifade eden Gürüre; "Ülkemizin içinde bulunduğu virüs salgınını alınan tedbirlerle atlatmak amacıyla, Kula Tapduk Emre İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin sizlere bir mesajı var. Sevdiklerimizi kaybetmemek için, bu zor günleri geride bırakmak için, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak ve insan sağlığını koruyabilmek için 'evde kal' mesajını vermek amacıyla öğrencilerim evde çektiklerin videoları bana gönderdi. Minik dahiler sınıfı olarak tek yürek olduk, aynı mesajı veriyoruz. Evde kal, sağlıklı kal, güvende kal" İfadelerini kullandı. - MANİSA