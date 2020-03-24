Minik öğrencilerden "evde kal" çağrısına videolu destek - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısına videolu destek - SİVAS - Son Dakika

Minik öğrencilerden "evde kal" çağrısına videolu destek - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ta anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla evde kalma çağrısı yaptı.

Sivas'ta anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla evde kalma çağrısı yaptı.

Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak isteyen Yetenek Merkezi Anaokulu öğrencileri, "bizim için ev de kal" sloganıyla video hazırladı.

Veliler tarafından çekilen videolar, okul müdürü Serap Kılıç ve öğretmen Selin Çinkaya tarafından klip haline getirildi.

Velilerin desteğiyle hazırlanan videoda çocuklar, büyüklerine evde kalmaları çağrısında bulundu.

Sempatik tavırlarıyla "Aileni seviyorsan, yaşamayı seviyorsan, yaşlıları seviyorsan, ülkeni düşünüyorsan, bizi seviyorsan, evde kal" çağrısı yapan miniklerin videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Minik öğrencilerden evde kal çağrısına videolu destek - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:47 Kaynak: AA

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