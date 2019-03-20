Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

Minik Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

1 saat önce

Sivas'ta 'Dönüşüm İyi Gelecek 'projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğrencileri geri dönüşümlü atıklardan elbise yaparak defile düzenledi.

Sivas'ta 'Dönüşüm İyi Gelecek 'projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğrencileri geri dönüşümlü atıklardan elbise yaparak defile düzenledi. Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkan öğrenciler, jüri tarafından verilecek en yüksek oyu alabilmek için ise yaptıkları elbiseleri sergiledi. Öğrenciler, yaptıkları elbiseler ile öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından puanlandırıldı. En yüksek oyu alan 3 öğrenci ise ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini Çevre Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve Okul Müdürü Mehmet Keklikçi'den aldı. Miniklerin defilelerini çok sayıda veli ve arkadaşları izledi. Burada bir konuşma yapan Okul müdürü Mehmet Keklikçi, "Sizlerin bilinçlenmesi ve çevreyi daha temiz tutmanız için bu günü tertiplemiş bulunuyoruz. Atık malzemelerden bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadınız. Güzel ürünler ortaya çıkartmışsınız. Bunları bizler sergileyeceksiniz hepinizin emeklerine sağlık ' dedi. Öğrenciler ise elbiseleri tasarlamak için aileleri ile uzun uğraşlar verdiklerini belirterek, gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı ise mutlu olduklarını söyledi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

Sivas, Dönüşüm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var Söz'ün Yürek Yakan Şehit Sahnesindeki Hata, İzleyiciye Pes Dedirtti Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı 70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:10:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]