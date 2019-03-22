Minik Öğrencilerden Huzurevi Ziyareti
32 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Bayraktepe Derneği İrfan Mektebi öğrencileri Yaşlılar Haftası dolayısıyla Hendek Melek Nişancı Huzurevini ziyaret etti.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde, Bayraktepe Derneği İrfan Mektebi öğrencileri Yaşlılar Haftası dolayısıyla Hendek Melek Nişancı Huzurevini ziyaret etti.
Minik öğrenciler huzurevi sakinlerinin yaşlılar haftasını kutlayarak onlarla sohbet etti.
Yaşlıların tek tek ellerini öperek, onlara şarkılar söyleyen minikler eğlenceli dakikalar geçirdi.
Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri, miniklere ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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