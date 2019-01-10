Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden İha'ya Anlamlı Ziyaret

Minik Öğrencilerden İha'ya Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Kars'ta okul minik öğrenciler, gazeteci amcalarını unutmadı.

Minik Öğrencilerden İha'ya Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Kars'ta okul minik öğrenciler, gazeteci amcalarını unutmadı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kars Özel Nefes Eğitim Kurumları okul öncesi öğrencileri koordinatörleri Canan Altay Çelik ve Şenay Tutar ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilciliği'ni ziyaret ettiler.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve muhabir Serkan Erkoç'un gazeteciler gününü kutlayan minik öğrenciler, Çapanoğlu'na çiçek takdim etti. Çapanoğlu'da nazik ziyaretlerinden dolayı minik öğrencilere teşekkür etti.

Minik öğrencilere gazetecilik hakkında bilgi veren Çapanoğlu, öğrencilerden okumalarını istedi. Bir süre öğrencilerin sorularını cevaplayan Çapanoğlu, öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:58 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
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