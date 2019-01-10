Minik Öğrencilerden İha'ya Anlamlı Ziyaret

Kars
'ta okul minik öğrenciler, gazeteci amcalarını unutmadı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla Kars Özel Nefes Eğitim Kurumları okul öncesi öğrencileri koordinatörleri Canan Altay
Çelik ve Şenay Tutar ile birlikte İhlas Haber Ajansı
(İHA) Kars Temsilciliği'ni ziyaret ettiler.
İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve muhabir Serkan
Erkoç'un gazeteciler gününü kutlayan minik öğrenciler, Çapanoğlu'na çiçek takdim etti. Çapanoğlu'da nazik ziyaretlerinden dolayı minik öğrencilere teşekkür etti.
Minik öğrencilere gazetecilik hakkında bilgi veren Çapanoğlu, öğrencilerden okumalarını istedi. Bir süre öğrencilerin sorularını cevaplayan Çapanoğlu, öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS