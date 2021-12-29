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MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'İYİLİK KULÜBÜ' - Son Dakika

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'İYİLİK KULÜBÜ'

29.12.2021 13:14

M'ERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 'İyilik Kulübü' gönüllüleri okul harçlıklarından elde ettikleri gelirleri ilçede bulunan ihtiyaç sahibi öğrenci, yaşlı ve sokak hayvanları için kullanarak örnek bir davranış sergiliyor.

M'ERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 'İyilik Kulübü' gönüllüleri okul harçlıklarından elde ettikleri gelirleri ilçede bulunan ihtiyaç sahibi öğrenci, yaşlı ve sokak hayvanları için kullanarak örnek bir davranış sergiliyor.

Erdemli ilçesinde bütün ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için 'Gayemiz İyilik' projesi kapsamında özel bir okulda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı iyilik kulübü, yaptıkları yardımlar ile insanların içini ısıtıyor. Öğrenciler okul girişine koyulan hayır kutusuna harçlıklarını atarak, biriktirdikleri paralarla, ihtiyaç sahibi öğrencileri, kıyafet, kırtasiye ve gıda yardımında bulundu. Öğrenciler, bir engelliye de tekerlekli sandalye aldı. Duyarlı öğrenciler son olarak yaptıkları etkinlikte görme engelli ve tekerlekli sandalyedeki vatandaşların trafikte yaşadıkları sorunlara, el ele tutuşarak yürüyüp geleceğe iyilik bırakmak adına örnek oldu.

ÖRNEK BİR PROJE

Proje koordinatörü Nezir Arslan, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte örnek bir proje ile birçok çalışmalara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Geleceğimizin teminatı olan gençlerle geleceğimizi emanet ederken onları iyilik kavramıyla tanıştırıp yaşamlarının bir parçası olmasını istiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sevgi beslemek ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamalıyız. Çocuklarımıza her türlü yardım ve destek faaliyetinin kişilerin sağlıklı aile ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin, kendisine ve çevresine güven duyabilmesinin, sorgulayabilen, araştırabilen, hür iradesiyle kendi kararlarını alabilen toplumsal ahlak kurallarına bağlı bireyler olarak yetişebilmesinde çok önemli olduğu, dolayısıyla bazı eğitimlerle ve öğretilerle desteklenmesinin şart olduğunun bilincindeyiz. Sahip olduğumuz bu farkındalık doğrultusunda 'İyilik Kulübü'nün çatısı altında umut dolu aydınlık yarınlar için yapılan çalışmalara gönülden bizlerde sonuna kadar destek olacağız. Bir sonraki etkinliğimizde ise çocuklarımız ihtiyaç sahibi okuyan arkadaşlarına yardım için yola çıkacak dedi.

ÇOK MUTLU OLUYORUZ

İyilik Kulübü üyelerinden 6'ncı sınıf öğrencisi Irmak Mavi de, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi her canlıya yardım etmenin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, Harçlıklarımızı ihtiyaç sahibi olan insanlarımız ve sokak hayvanları için topluyoruz. Bu harçlıkların bir insanın derdine derman olması bizim içimizi ısıtıyor. İnşallah herkesin istekleri ve talepleri kabul görür diye konuştu.

İyilik Kulübü üyesi Burcu Soydan ise, kulübe üye olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek, Harçlıklarımızın bir hayır kutusunda toplanması ve ihtiyaç sahiplerine gitmesi bizleri sevindiriyor. Hem böylelikle ihtiyaç sahibi kişinin kimin yardım ettiğini bilmemesi ve herkesin gönlünden geçen yardımı yaptığını bilmesi çok daha güzel. İyilik kulübü Erdemli'de örnek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim ifadesini kullandı.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'İYİLİK KULÜBÜ'
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'İYİLİK KULÜBÜ'
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'İYİLİK KULÜBÜ'

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Sokak Hayvanları, Görme Engelli, İyilik Kulübü, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'İYİLİK KULÜBÜ' - Son Dakika
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