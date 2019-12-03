Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden işitme engelli ablalarına jest
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Minik öğrencilerden işitme engelli ablalarına jest

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda İşaret Dili kursuna katılan öğrenciler okulda görev yapan işitme engelli Melek Şen'e "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çiçek hediye ettiler.

Minik öğrencilerden işitme engelli ablalarına jest, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda İşaret Dili kursuna katılan öğrenciler okulda görev yapan işitme engelli Melek Şen'e "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çiçek hediye ettiler.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak İşaret Dili kursuna katılan öğrencilerle birlikte okulda görev yapan işitme engelli Melek Şen'in Dünya Engelliler Gününü kutlayarak çiçek hediye ettiler.


Okul idaresi ve öğrencilerin Engelliler Gününde kendisine yaptığı jest karşısında çok duygulanan ve çocuklara tek tek sarılan Melek Şen, herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dünya Engelliler Günü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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