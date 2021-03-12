Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu - Son Dakika

Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
12.03.2021 09:55
Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu Milas'ta eğitim öğretim alanında faaliyetlerini sürdüren bir anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'mız işaret dili ile okundu.
Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
MUĞLA - Milas'ta eğitim öğretim alanında faaliyetlerini sürdüren bir anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'mız işaret dili ile okundu.
İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Milas'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulların ve kurumların düzenlediği etkinliklere sosyal mesafe kuralı nedeniyle sınırlı sayıda kişi alınınca programlar sosyal medyadan da yayınlandı. Milas'ta bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları programda İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla işaret diliyle istiklal marşımızı okudular.
Sosyal Medya'dan da yayınlanan program yoğun ilgi gördü.
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